ГИБДД предупреждает жителей и гостей Алтайского края об ограничении движения на трассе под Барнаулом 7 и 11 марта.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в связи с плановым движением военных колонн 7 и 11 марта будет временно ограничено движение для всех видов транспорта.

В указанные дни с 18:30 до 21:30 будет перекрыта автодорога ЗАТО Сибирский – Р-256 – населенный пункт Б. Ключи.

Участников дорожного движения просят с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.