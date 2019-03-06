Фото: instagram.com/kyliejenner

21-летняя Кайли Дженнер из знаменитого семейства Кардашьян стала самой молодой миллиардершей в мире. Как следует из публикации журнала Forbes, состояние Дженнер не получено в наследство, а заработано самостоятельно благодаря косметическому бренду Kylie Cosmetics.

Таким образом Кайли побила рекорд основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга, который в 23 года стал самым молодым миллиардером.