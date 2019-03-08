Один из самых любимых у жителей и гостей Барнаула гриль-бар "ШашлыкоFF" приготовил особенный подарок к 8 марта. Вкуснейшие бельгийские вафли.

Этот весенний праздник вдохновил нас. Мы захотели сделать особенный комплимент для представительниц прекрасного пола, которые станут нашими гостьями в Международный женский день. Поэтому мы решили подарить то, что делаем лучше всего — приготовить вкусное блюдо. Все гостьи при сумме заказа от 500р. получат от нас десерт "Бельгийские вафли" с клубникой и шариком ванильного мороженого с шоколадным топингом. 8 марта не повод думать о фигуре. Это день, когда себя нужно баловать.

Напомним, что первый гриль-бар "ШашлыкоFF" был открыт в Новосибирске в 2009 году – и моментально стал популярным, благодаря своей концепции – демократичность, хорошая кухня и высокое качество обслуживания. В Барнауле гриль-бар по франшизе появился в 2014 году. И на сегодняшний день в краевом центре работает уже 4 заведения сети. Визитная карточка гриль-баров — это вкусные, сочные шашлыки и стейки; приветливый персонал; цены, которые не бьют по карману (средний чек заведений 500р.). Ну, и конечно, стильный интерьер, мягкие диваны, столы для больших и маленьких компаний. Есть даже тёплые пледы, чтобы согреть каждого гостя в прохладный мартовский день. Владельцы гордятся тем, что готовят, как для своей семьи. Блюда гриль — только из охлажденного мяса, потому, что в нем сохраняются все полезные витамины и микроэлементы. Здесь уверены — только один шашлык или стейк — это скучно. Поэтому заказывая блюдо из мяса, вы обязательно получите вкусный гарнир: хрустящая картошечка, маринованный лук, салат и фирменный соус идеально дополнят кулинарную картину.

Гриль-баров ""ШашлыкоFF" в Барнауле

тел.+73852557733

ул.Пролетарская, 174

ул.Балтийская, 16

ул.Молодёжная, 26

ул.Антона Петрова, 196а