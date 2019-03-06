МТС и Российский институт театрального искусства – ГИТИС – подписали соглашение о сотрудничестве по внедрению цифровых технологий в области образования, культуры и искусства на территории России. В рамках партнерства на базе интернет-платформы для поиска талантов МТС "Поколение М" для абитуриентов ГИТИС впервые запущена система подготовительных онлайн-курсов и заочных предварительных вступительных испытаний.

На сайте проекта – pokolenie.mts.ru – школьники Алтайского края могут в онлайн-режиме проходить подготовку к поступлению в крупнейший театральный вуз Европы, осваивая курсы, подготовленные педагогами ГИТИСа по разным направлениям театрального искусства. Используя полученные знания и навыки, абитуриенты смогут также принять участие в театральном онлайн-конкурсе "Мастерская ГИТИС" проекта "Поколение М", который станет базой для прохождения первого тура творческого прослушивания. Для этого участникам от 15 до 18 лет необходимо снять на видео басню, стихотворение, песню или отрывок из прозы в собственном исполнении и до 31 мая 2019 года загрузить запись на сайт проекта.

Педагоги ГИТИСа отсмотрят все полученные видео. Авторам лучших будет зачтено прохождение первого тура вступительных экзаменов на актерский факультет, факультет музыкального театра или факультет эстрады и предложено очное участие сразу во втором туре прослушиваний. По решению жюри конкурса также будет выбран один победитель, который в дополнение к творческому зачету получит от МТС поездку в Москву с персональной экскурсией по ГИТИСу и посещением спектакля в Учебном театре.

В поддержку онлайн-конкурса и для вовлечения аудитории в новый формат творческих испытаний МТС и ГИТИС организуют образовательный тур в регионы России. Подростки смогут лично пообщаться с педагогами вуза, поучаствовать в мастер-классах и пройти прослушивание. Ближайшие города, где пройдут прослушивания, – Новосибирск (апрель) и Томск (май).

"Очень ценно, что к нам присоединяются такие уважаемые партнеры как ГИТИС, обладающие фундаментальными знаниями и многолетним опытом, – отметил президент МТС Алексей Корня. – Объединяя усилия, мы стремимся с помощью технологий предоставить новые образовательные инструменты для широкой аудитории. Наша совместная программа даст возможность жителям даже самых удаленных населенных пунктов в режиме онлайн пройти подготовку от педагогов ГИТИСа и проверить свои шансы на поступление, не выезжая из родного города".

"Талантливые дети не всегда рождаются в Москве и ближайших к столице регионах и очень часто – не в самых обеспеченных семьях. Не все родители готовы оплачивать своим детям поездку в Москву, чтобы те попытали счастья и попробовали поступить в ГИТИС. Поэтому я искренне признателен МТС и проекту "Поколение М", вместе с которыми мы делаем в этом году еще один шаг вперед, чтобы возможности наших абитуриентов были равными, независимо от того, где кто родился и вырос. Для нас ведь главное – чтобы самые талантливые были замечены и поступили к нам. Кроме того, совершенно очевидно, что время не стоит на месте, и довольно странно сегодня заставлять всех ехать за тридевять земель в Москву, чтобы узнать, подходит тебе сложнейшая профессия актера или лучше заняться чем-то другим. Первый тур вполне можно проводить, анализируя видеозаписи. Я так считал давно, но впервые мы это начинаем делать с "Поколением М". Надеюсь, этот опыт убедит всех, кто еще недавно сомневался", – рассказал ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

О проекте "Поколение М"

"Поколение М" – комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и помощь в лечении тяжелобольных ребят. На виртуальных творческих площадках проекта – сайте pokolenie.mts.ru, в группе в соцсети "ВКонтакте" и на странице в Instagram – дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, мастер-классах онлайн и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. В творческую группу "Поколения М" входит больше 150 признанных мастеров. Победители конкурсов "Поколение М" получают широкие возможности: от стажировок на крупнейших анимационных и киностудиях России до выхода на большую сцену вместе со звездами.

При этом МТС использует инновационные механизмы филантропии, создавая в России массовое движение юных благотворителей. Все активности в группах и на сайте "Поколения М" МТС конвертирует в "живые деньги" и переводит на лечение тяжелобольных детей. В рамках "Поколения М" собрано более 17 миллионов рублей, которые направлены на 49 детских операций.

Признание и значимость благотворительного проекта "Поколение М" подтверждено рядом статусных, в том числе международных премий. Проект стал лауреатом Премии Станиславского, финалистом главной международной премии в области связей с общественностью, брендинга и управления репутацией SABRE Awards* (Великобритания), лауреатом Премии Рунета в номинации "Культура, СМИ и массовые коммуникации" и других.

О ГИТИСе

Российский институт театрального искусства – ГИТИС – крупнейший театральный вуз Европы, в прошлом году отметивший 140-летие. Больше 1600 студентов из всех регионов России и из-за рубежа обучаются сегодня в ГИТИСе на 8 факультетах: актерском, режиссерском, театроведческом, балетмейстерском, факультете музыкального театра, эстрады, сценографии и продюсерском. Из успешных курсов ГИТИСа за последние годы вышли знаменитые театры "Геликон-опера", "Мастерская Петра Фоменко", "Квартет И", "Студия театрального искусства". В разные годы ГИТИС окончили оперный певец Леонид Собинов, режиссеры Всеволод Мейерхольд, Андрей Гончаров, Петр Фоменко, Ежи Гротовский, Эймунтас Някрошюс, артисты театра, кино, эстрады Любовь Орлова, Людмила Касаткина, Алла Пугачева, Александр Абдулов, Валерий Золотухин, Татьяна Догилева, Дмитрий Певцов, Чулпан Хаматова, Александр Петров, историк театра и общественно-политический деятель Михаил Швыдкой, кинорежиссер Андрей Звягинцев.

Сегодня наставниками студентов являются Владимир Андреев, Олег Кудряшов, Алексей Бартошевич, Михаил Лавровский, Леонид Хейфец, Борис Любимов, Тамара Синявская, Сергей Женовач, Борис Морозов, Иосиф Райхельгауз, Евгений Каменькович, Дмитрий Крымов, Римас Туминас, Александр Титель, Дмитрий Бертман, Валерий Гаркалин, Станислав Морозов, Надежда Бабкина, Владимир Панков, Миндаугас Карбаускис, Олег Глушков.

*СЭБРИ Эвордс – прим.ред.