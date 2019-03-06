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"Роскосмос" предложил создать ракетоплан с ядерным двигателем

, ИА "Амител"
Российская лунная программа, рассчитанная до 2040 года, вскоре будет представлена
Опыт в создании подобных установок в России имеется / Фото: comtemichel.livejournal.com

Опыт в создании подобных установок в России имеется / Фото: comtemichel.livejournal.com

"Роскосмос" предложил разработать ракетоплан с ядерным двигателем, чтобы изменить рынок космических средств выведения, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на предложение корпорации, составленное по итогам совещания по перспективам создания многоразовой ракетно-космической техники.

Отмечается, что предприятия ракетно-космической отрасли при разработке перспективной техники должны ориентироваться на создание принципиально новых систем, включая ракетопланы с ядерной двигательной установкой.

"Подобные системы могут в будущем изменить рынок космических средств выведения и создать новые рыночные ниши", – отмечается в документе.

Ранее сообщалось, что российская лунная программа, рассчитанная до 2040 года, будет представлена на рассмотрение Совету безопасности страны до лета 2019 года.

Опыт в создании подобных установок в России имеется. Так, в период с 1970 по 1988 год в СССР был осуществлен запуск 32 космических аппаратов с термоэлектрической ядерной энергоустановкой. Кроме того, был разработан и испытывался на Семипалатинском полигоне ядерный ракетный двигатель.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

6.03.2019 14:05
iOne

О ракетоплан, мой ракетоплан !!!

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