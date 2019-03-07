Уже не одно поколение растет на ярких впечатляющих мультфильмах и кинокартинах компании "Уолт Дисней".

Каждая девочка мечтает лично подружиться с принцессами Ариэль, Авророй, Белоснежкой, Белль, Жасмин, Золушкой, Рапунцель. Ни один мальчишка не остается равнодушен к Питеру Пену, Алладину, Геркулесу, Валли... А забавный Винни-Пух? Смешной Доннальд Дак и рассудительный Микки Маус? Голова пойдет кругом, если начать вспоминать, какой из героев мира Disney самый любимый, самый яркий. Самый-самый!

Даже взрослые, насколько серьезными бы они ни были, с удовольствием готовы погружаться в сказку, основанную практически век назад братьями Уолтером и Роем Диснеями. В далеком 1923 году The Walt Disney Company создавалась как небольшая анимационная студия. На сегодняшний день это поистине голливудский гигант мира развлечений.

Какой ребенок не мечтает попасть в королевство Disneyland, увидеть замки из мультфильмов, подержать за руку любимых персонажей, прокатиться на каруселях и убедиться в том, что сказка в реальной жизни существует?

Инвестиционно-строительная компания "Союз" предоставляет уникальную возможность осуществить заветное желание и провести всей семьей уик-энд в Париже с посещением знаменитого парка Disneyland Paris.

Любой, купивший квартиру в "Союзе", становится претендентом на розыгрыш путевки в Диснейленд. Чудеса реальны – стоит только поверить!

Перейти на сайт акции

ООО "СЗ ИСК "Союз"

Телефон офиса продаж: 8 (3852) 58-10-58

Официальный сайт

Instagram