Пранкеры Вован и Лексус разыграли представителя США по Венесуэле

Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, разыграли спецпредставителя США в Венесуэле Элиотта Абрамса, сообщает РЕН ТВ.

"Вован и Лексус 19 февраля позвонили Абрамсу от имени президента Швейцарии Уэли Маурера", – уточняет телеканал.

Из разговора стало известно, что в США планируют полностью заморозить счета госкомпаний Венесуэлы, а также заблокировать средства ряда частных лиц, приближенных к президенту страны Николасу Мадуро.

Американский политик также признался, что никаких законных оснований для блокировки данных счетов нет.

Кроме того, Абрамс угрожал подать на Швейцарию в суд, если счета венесуэльских компаний не будут заморожены. Американский чиновник также подчеркнул, что средства должны быть заблокированы после прихода к власти лидера оппозиции Хуана Гуайдо. При этом "деньги Мадуро не должны уйти из страны".

Абрамс также назвал фамилии людей, чьи счета должны попасть под блокировку. Пранкеры решили подыграть американцу, и выслали список чиновников Венесуэлы, которые якобы хранят средства в банках Швейцарии. Абрамс оказался очень доволен списком, который ему дали пранкеры, и пообещал сразу взять его в разработку.