Второй случай излечения от ВИЧ зафиксирован в Великобритании

В Великобритании зафиксирован второй в истории случай излечения взрослого пациента от ВИЧ после пересадки ему костного мозга от донора с редкой врожденной устойчивостью к вирусу, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на The Guardian.

Мужчина прошел проверку спустя почти три года после пересадки костного мозга и спустя 18 месяцев после завершения курса антиретровирусной терапии. Высокоточные тесты не выявили следов ВИЧ-инфекции.

Один из руководителей эксперимента Равиндра Гупта подчеркнул, что пока рано говорить о полном успехе.

По данным газеты, похожим образом в 2007 году был вылечен пациент из Германии, которому также пересадили костный мозг от донора с редкой генетической мутацией, обеспечивающей иммунитет к ВИЧ. У этого пациента и сейчас не выявляются следы инфекции.

Отмечается, что большинство экспертов не считают подобный метод лечения универсальным, так как процедура дорогостоящая, сложная и несет риски, при этом круг доноров небольшой. Кроме того, специалисты пока не установили, является ли генетическая мутация у доноров единственным основанием для успеха операции, или же свою роль играет и противоборство клеток иммунной системы донора и реципиента.