Управление перспективных исследовательских проектов минобороны США (DARPA) намерено возродить программу сдерживания России в Европе, впервые появившуюся в годы холодной войны, пишут "Известия" со ссылкой на Aviation Week.

Отмечается, что данная концепция продолжает наработки программы Assault Breaker по созданию "умных" и высокоточных вооружений, которые должны были бы остановить советские войска в случае начала наступления Красной армии в Европе в конце 1970-х годов. Тогда американские военные планировали сдержать советский контингент в Европе с помощью авиационных систем и бомб, а также Boeing E-8C JSTARS.

Как отмечает РИА "Новости", эти же самолеты фигурируют и в обновленном варианте программы. Также в случае агрессии по бронетехнике удары нанесут бомбардировщики Boeing B-52 Stratofortress. Всего в комплекте на борту каждого самолета должно быть 20 ракет.

Возрождение программы Assault Breaker эксперты связывают с успехами России и Китая в военной сфере.