Министр здравоохранения России Вероника Скворцова во время перелета рейсом "Аэрофлота" по маршруту Москва – Ташкент оказала неотложную медицинскую помощь одной из пассажирок, передает ТАСС.

Отмечается, что во время полета гражданке Узбекистана стало плохо, у нее резко заболел живот. По громкой связи в самолете объявили, что требуется врач, и Скворцова пришла на помощь.

Министр оценила ситуацию как не угрожающую жизни и принесла медикаменты из своей аптечки, которую всегда возит с собой. После приема лекарств состояние пассажирки улучшилось.

Делегация Минздрава России направлялась в Узбекистан с двухдневным визитом.

В 2016 году Скворцова также оказала первую помощь пассажирке на борту самолета, летевшего в Нью-Йорк. Тогда за полчаса удалось вывести женщину из бессознательного состояния.