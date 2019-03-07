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Порядок предоставления займов ломбардами: о чем важно помнить каждому

, ИА "Амител"
Эксперты дают советы как безопасно взять в долг у ломбарда

Фото: metamarketing.ru

Казалось бы, что проще – взять заем в ломбарде? Нужен же только паспорт. Но если не знать целого ряда тонкостей, можно вместо решения проблемы приобрести еще массу неприятностей. Поэтому прежде чем брать заем лучше внимательно ознакомиться с требованиями, предъявляемыми к ломбардам. Их деятельность регулирует Федеральный закон № 196-ФЗ "О ломбардах". Именно там прописан порядок регулирования отношений в части кредитования граждан под залог принадлежащих им вещей.

Правовая форма и перечень услуг

Для начала давайте разберемся, что такое ломбард? По законодательству, это специализированная коммерческая организация. Следовательно, ее фирменное наименование в обязательном порядке должно содержать слово "ломбард" и указание на его организационно-правовую форму. Кроме того, перечень услуг, предоставляемых ломбардом, является закрытым и весьма ограниченным. Они вправе осуществлять профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов в порядке, установленном Федеральным законом № 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)", а также хранить вещи и оказывать консультационные услуги. 

Фото metamarketing.ru

Как отличить легальную организацию

На самом деле сделать это не так уж и сложно, если обращать внимание на соблюдение требований, предъявляемых к организациям, ведущим законную деятельность:

  • вывеска должна содержать наименование организации, режим работы и место нахождения (адрес), а часы работы установлены в пределах с 08:00 до 20:00;
  • в ломбарде должны быть созданы условия для хранения заложенных и сданных на хранение вещей, обеспечивающие их сохранность и исключающие доступ  посторонних лиц;
  • если заем выдается под залог драгоценных металлов, ломбард должен иметь разрешение пробирной палаты;
  • ломбард не вправе пользоваться и распоряжаться заложенными и сданными на хранение вещами.

Что должно насторожить

  • данные об организации отсутствуют в ЕГРЮЛ и реестре Банка России;
  • отсутствуют рекламные материалы и информация внутри помещения, позволяющие идентифицировать организацию;
  • используется чужой бренд или фирменное наименование;
  • сотрудники организации отказываются предоставлять документы и отвечать на вопросы заемщиков.

Фото rendezvoussf.com

Автоломбард: выгода или риск?

Отдельного внимания требуют займы под залог автомобилей, которые сегодня предоставляют все больше организаций. Заемщику важно помнить, что в большинстве случаев в залог берется не ПТС, а сам автомобиль, поэтому если не уверены, что сможете своевременно погасить сумму кредита, лучше не рисковать имуществом.

Исключение составляют надежные микрофинансовые организации, которые выдают займы именно под залог ПТС, например, МКК ООО "Содействие Финанс Групп".

Кредитование под ПТС – это выгодный способ получения денежных средств без лишних трудностей. Сотрудники компании помогут получить заем в день обращения на условиях, выгодных именно вам, и оформят все документы в течение одного часа. Но главное – после предоставления суммы на руки машина остается у собственника на весь кредитный период. Так вы сможете в срочном порядке заполучить необходимую сумму без продажи автомобиля и с сохранением права пользования.

МКК ООО "Содействие Финанс Групп" имеет свидетельство о регистрации в государственном реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ, а заем здесь не включает скрытых платежей и комиссий – выплачивается сумма, которую вы взяли по договору, в строгом соответствии с действующим законодательством.

Если вы хотите получить еще больше актуальной информации в мире финансов, займов и кредитов, или обсудить вашу ситуацию – звоните эксперту по бесплатному номеру 8-800-302-83-63.

А чтобы быть финансово подкованным и оставаться в курсе новых событий, стоит подписаться на рассылку от компании "Содействие Финанс Групп".

Звонок эксперту – по телефону 8-800-302-83-63 (звонок бесплатный).
Офис МКК ООО "Содействие Финанс Групп":
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График работы – шесть дней в неделю:
пн-пт – с 9:00 до 18:00,
сб – с 9:00 до 16:00.МКК ООО "Содействие Финанс Групп". ИНН 5406690643, ОГРН 1115476142275. Свидетельство о регистрации № 2120754001764 от 21.11.2011. Юридический адрес: 630005, Новосибирск, ул. Каменская, 51. Сумма потребительского микрозайма от 10 до 500 тысяч рублей. Процентная ставка: от 30 до 90 % годовых. Срок микрозайма: до 36 месяцев. Подробности по телефону 8-800-302-83-63. Не является публичной офертой. Условия указаны на январь 2019 года.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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