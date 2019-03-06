Директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева заявила, что организация питания детей в школах является ответственностью родителей. Так она прокомментировала отмену бесплатных завтраков для части учеников младших классов, сообщает "ПроВладимир".

При этом Беляева сослалась на закон "Об образовании". По ее словам, учебные заведения ответственны только за обеспечение условий для организации питания – предоставление кухонного оборудования и мест для приготовления пищи, а также создание условий для ее приема.

"А вот обеспечить само питание, то есть подвоз продуктов, приобретение продуктов питания, изготовление и так далее – вот это уже вопрос родителей", – сказала чиновница.

По ее словам, у граждан сложилось ошибочное мнение, что это обязанность муниципалитета или государства: "Повторюсь: это не обязанность субъекта".

Также Беляева указала на то, что у муниципальных образований появились новые задачи, связанные в том числе с обеспечением безопасности школьных учреждений, в связи с чем "приходится выбирать" приоритеты.

Согласно закону № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (статья 37) "организация питания обучающихся возлагается на организации, осуществляющие образовательную деятельность".