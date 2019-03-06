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Водитель на Алтае получил срок за гибель девушки, выпавшей из кузова его машины

, ИА "Амител"
Находившегося за рулем мужчину приговорили к двум годам колонии-поселения
Трагедия произошла в августе прошлого года в Тальменском районе / Фото: livejournal.com

Трагедия произошла в августе прошлого года в Тальменском районе / Фото: livejournal.com

Суд в Алтайском крае приговорил водителя автомобиля УАЗ к реальному лишению свободы за совершение ДТП, в результате которого погибла несовершеннолетняя девушка.

Как сообщили в краевой прокуратуре, в одну из ночей августа прошлого года компания молодых людей попросила своего знакомого, находящегося за рулем автомобиля УАЗ 23632, подвезти их до станции Озерки Тальменского района.

"Водитель согласился, предложив пассажирам занять места в салоне автомобиля и в необорудованном необходимыми средствами для перевозки людей кузове, тем самым грубо нарушив правила дорожного движения. Двигаясь по автомобильной межпоселковой дороге по территории Тальменского района в условиях темного времени суток, водитель потерял контроль над управлением своего автомобиля, который, двигаясь в неуправляемом заносе, выехал за пределы дороги и опрокинулся", – указывают в правоохранительном ведомстве.

В этот момент сидящая в кузове несовершеннолетняя девушка 2003 года рождения выпала из него и оказалась придавлена автомобилем, в результате чего она скончалась.

Мать погибшей девушки отказалась от возмещения ей морального вреда в сумме 500 тысяч рублей, предложенного виновным. Суд приговорил молодого человека к двум годам колонии-поселения. Апелляционной инстанцией приговор суда оставлен без изменения.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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