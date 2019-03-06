Проверку по факту отравления угарным газом семьи с двумя детьми проводят правоохранители в Алтайском крае, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Инцидент случился ночью 6 марта в селе Новомихайловка Локтевского района. "Из своего дома в центральную районную больницу была госпитализирована семья с двумя детьми в возрасте 8 и 13 лет. По предварительным данным, потерпевшие отравились угарным газом вследствие неправильной эксплуатации печного отопления", – отмечают в СКР.

В данный момент следователи выясняют все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.