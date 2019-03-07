Какие модные вещи не стоит покупать весной 2019 года: советы стилиста

Весна – пожалуй, лучшее время для того, чтобы сменить имидж и освежить гардероб. Сама природа задает тренд на обновление. Каждый сезон дизайнеры предлагают женщинам множество модных тенденций, в которых легко запутаться и потерять собственную индивидуальность. Барнаульский стилист Наталья Смолина рассказала Amic.ru о том, какие новинки весны 2019 года вряд ли будут уместны в обычной жизни, а какие из них все-таки стоит добавить в свой гардероб.

Стоит купить

Актуальные джинсы

Джинсы-клеш снова в моде / Фото: WomanChoice.netДжинсы – универсальная и незаменимая часть гардероба, без которой уже сложно представить нашу жизнь. В сезоне весна – 2019 Наталья Смолина советует обратить внимание на модные оттенки джинсов: серый и "вареный". Также в моде джинсы-клеш из восьмидесятых. Фасон, который уже был на пике популярности в двухтысячные годы, возвращается в гардеробы модниц. В 2019 году стоит купить джинсы-клеш классического цвета.

Дождевик

Дождевик / Фото: urbastion.ru

Современные плащи-дождевики далеки от прозрачных полиэтиленовых накидок, популярных в девяностые. Это модная деталь гардероба, главной составляющей которого является непромокаемая ткань. По словам Натальи Смолиной, дождевик – незаменимая вещь весеннего и осеннего гардероба, которую стоит купить в этом сезоне.

Жакет с объемными плечами

Фото: mylitta.ruМодели блузок и жакетов с объемными рукавами популярны не первый сезон. Наталья Смолина советует приобрести хотя бы одну такую вещь, она подойдет женщинам с хрупкими и широкими плечами. В первом случае такие рукава добавят необходимый объем, во втором – скроют его.

Модно – не равно хорошо

Яркие куртки

Яркая куртка / Фото: Last-Trend.RuВесной 2019 года актуальны куртки ярких оттенков: синие, красные, желтые, изумрудные. По словам Натальи Смолиной, главная проблема девушек, выбирающих такие модели, – необходимость сочетать их с другой одеждой.

"Я посоветую купить хорошее пальто, так как если в гардеробе только куртка, то носить ее со всеми вещами не получится. Особенно, если куртка какого-то яркого цвета, она сложно сочетается с платьем такого же яркого цвета или сложной расцветки. А пальто закрывает любое платье и нет необходимости сочетать внутреннюю одежду с верхней", – рассказала Наталья Amic.ru.

Велосипедки и гидрокостюмы

Фото: FashionUnited.ruВесной 2019 года в тренде велосипедки – короткие, облегающие шорты до колен, которые были созданы для того, чтобы было удобно заниматься спортом и ездить на велосипеде.

"Не знаю, смогут ли принять в Барнауле эту тенденцию. Но велосипедки в тренде! И несколько лет назад мы уже их носили. Модные западные трендсеттеры также предлагают носить гидрокостюмы. Это единственный тренд, который я не посоветую включать в свой гардероб – у нас не тот климат", – говорит стилист.

Главное правило

Стилист советует женщинам и девушкам акцентировать внимание не на ультрамодных, а на базовых и стильных вещах. "Покупая только трендовые вещи, женщины обречены быть в постоянной ситуации "нечего надеть", так как они очень быстро выходят из моды, и гардероб снова пустой", – считает Наталья Смолина.