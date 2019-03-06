Уголовное дело о смертельном наезде молодого человека на полицейского, получившее широкий общественный резонанс в Алтайском крае, направлено в суд.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, 19-летнему жителю Заринска инкриминируют посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов в целях воспрепятствования законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.

Напомним, трагедия произошла вечером 18 июля прошлого года, когда сотрудник Госавтоинспекции, находясь в форменном обмундировании и светоотражающем жилете на освещенном участке обочины дороги в Заринске, осуществлял контроль за дорожным движением.

"Заметив движущийся по полосе, предназначенной для встречного движения, автомобиль ВАЗ 21070, он с помощью жезла подал сигнал о необходимости остановки транспортного средства для проведения разбирательства. Находящийся за рулем автомобиля обвиняемый местный житель, понимая, что находится в состоянии наркотического опьянения и не имеет права на его управление, стал двигаться на значительной скорости в направлении инспектора ДПС, а затем совершил наезд на полицейского. Полученные сотрудником ГИБДД травмы оказались не совместимы с жизнью – инспектор скончался на месте происшествия. Злоумышленник с места происшествия скрылся", – приводят обстоятельства совершенного преступления в СКР.

В ведомстве также подчеркивают, что во время предварительного следствия, желая избежать ответственности, обвиняемый неоднократно менял свои показания. Так, молодой человек утверждал, что полицейский неожиданно появился на пути следования его автомобиля, и избежать наезда было невозможно.

Впрочем, эта версия была опровергнута. Уголовное дело в настоящий момент направлено в суд для рассмотрения по существу.