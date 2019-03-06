Незаконный оборот человеческих органов оценили в $600 млн в год

Незаконный оборот человеческих органов в мире оценивается в 600 млн долларов в год. Об этом во вторник, 5 марта, пишут "Известия" со ссылкой на Prensa Latina.

Отмечается, что данные Управления ООН по наркотикам и преступности приводились на открывшемся в Гватемале первом региональном конгрессе по проблемам торговли людьми.

В ходе форума запланированы обмен опытом и выработка мер по борьбе с оборотом органов. В мероприятии участвуют представители центральноамериканских стран – Гондураса, Сальвадора, Доминиканы, Мексики и Коста-Рики.