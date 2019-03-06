Минюст предложил обязать федеральные ведомства отчитываться перед общественными советами об итогах внутренней антикоррупционной работы и публиковать результаты на своих интернет-ресурсах, сообщает "Интерфакс".

Соответствующие поправки в закон "Об основах общественного контроля в РФ" министерство разместило на портале проектов нормативных правовых актов.

"На общественные советы при федеральных органах исполнительной власти, законодательных (представительных) и исполнительных органах государственной власти субъектов РФ, органах местного самоуправления возложена обязанность по рассмотрению итогов работы указанных органов в сфере противодействия коррупции", – говорится в пояснительной записке.

Также в целях реализации принципа открытости в деятельности органов публичной власти на них "возлагается обязанность по размещению информации по вопросам общественного контроля за осуществляемой ими деятельностью на своих официальных сайтах".

В частности законопроект обязывает госорганы обнародовать итоговые документы, подготовленные по результатам общественного контроля, обоснованные ответы на них, информацию о проведенных совместно с субъектами общественного контроля мероприятиях, ежегодные доклады о деятельности в области противодействия коррупции.