В среду, 6 марта, губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие в работе расширенной коллегии регионального Минздрава, сообщается на официальном сайте края.

Томенко отметил, что здравоохранение было и останется в будущем одним из основных направлений госполитики в социальной сфере: "Сегодня система здравоохранения — это фундамент дальнейшего развития нашей страны. Перед отраслью здравоохранения руководством страны поставлены важнейшие цели, определены задачи, которые мы должны решить".

Он подчеркнул, что результатом реализации нацпроектов на региональном уровне должно стать качественное изменение ситуации, связанной с состоянием здоровья всех жителей Алтайского края. Должно улучшиться состояние всей сферы здравоохранения, медицинских учреждений. "Причем это должно найти свое отражение в конкретных измеримых, доказуемых показателях", — добавил Томенко.

Отмечается, что для решения поставленных задач необходимо на современном уровне обеспечить медицину кадрами. По мнению губернатора, этот вопрос для Алтайского края, "по сравнению с другими регионами, является одним из самых острых".

В числе приоритетов региональной медицины Томенко назвал реализацию в полном объеме и с высоким качеством программы государственных гарантий. Этот документ, рассчитанный на трехлетний период, был утвержден в правительстве края в конце 2018 года.

"Специалисты хорошо понимают, что улучшение состояния здоровья населения, народосбережение — это, конечно, вопросы не только отрасли здравоохранения. Медицина — лишь часть большой системы, которая решает задачи на определенном этапе, когда к этому возникли предпосылки. Огромный объем работы должен быть направлен на профилактику, приобщение наших граждан к здоровому образу жизни и отказу от вредных привычек, популяризацию всего, что связано с укреплением здоровья и поддержанием долгой и здоровой жизни. Все это мы с вами должны сделать, опираясь не только на силу, инициативу и энергию работников системы здравоохранения. Конечно, здесь важно участие органов власти всех уровней, наших общественных организаций. Все вместе мы должны работать над тем, чтобы поставленные задачи были решены", — заключил Томенко.