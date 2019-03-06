Маму Юрия Дудя и его 39-летнего брата Игоря избили прямо у дома на западе Москвы еще прошлой осенью. При этом нападавших было несколько. Сразу после инцидента Игорь отправился в полицию и написал заявление. Но правоохранители расследовать инцидент почему-то отказались, решив, что травмы у пострадавших несерьезные, сообщает LIFE со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Так вышло, что ход делу решили дать только сейчас. После того, как прокуратура отменила решение полиции. Теперь возбудили уголовное дело по статье 116 УК РФ "Побои".

Маме Дудя Анне Степановне 62 года. Женщина преподает химию в школе олимпийского резерва.

Отмечается, что уже установлены подозреваемые в избиении и обстоятельства инцидента. 59-летний московский бизнесмен и его охранники напали на женщину и ее сына, когда они вели сына Игоря в детский сад. За избиением якобы наблюдала супруга Игоря, дочь нападавшего, которая, как утверждается, планировала похитить у мужа общего ребенка.

Источник ФАН в правоохранительных органах Москвы уточнил, что в деле замешаны родственники. "Там чисто семейная разборка старшего брата со своей бывшей женой. Поэтому в полиции случившееся расценили как семейный конфликт и дело сразу не возбудили", — объяснил он отношение полиции к делу.

Сам Дудь стал популярен после того, как завел свой YouTube-канал "ВДудь". Там публикует интервью с известными политиками, журналистами, музыкантами и представителями шоу-бизнеса.