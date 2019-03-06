Эксперты предрекли появление черного рынка хостелов в России

Опрошенные "Интерфаксом" эксперты туристической отрасли предрекли появление в России огромного черного рынка хостелов после вступления в силу закона об их запрете.

В первом чтении законопроект был принят 13 мая 2016 года в Госдуме еще предыдущего созыва, во втором чтении — 5 марта 2019 года. В среду Дума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о запрете размещения хостелов в многоквартирных домах. Запрет не коснется хостелов и мини-отелей, размещенных на первых этажах жилых домов в случае, если у них есть отдельный вход. В Жилищный кодекс вносится поправка, в соответствии с которой "жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг".

По мнению пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирины Тюриной, новый закон выгоден для гостиниц, поскольку предложения по размещению в хостелах, расположенных в жилых домах, после вступления в силу закона должны быть удалены из систем онлайн-бронирования как незаконные.

"Эффективность принятых мер во многом будет зависеть от того, насколько добросовестно будет организован контроль. Есть большая вероятность, что вместо большого серого рынка таких хостелов мы получим огромный черный", — сказала она.

По словам Тюриной, постояльцы хостелов потому и пользовались этим вариантом размещения, что не могли позволить себе обычные гостиницы: "Так что Петербург, Москва и особенно южные российские курорты потеряют немалый процент экономных туристов".

С этим мнением согласен президент Российской гостиничной ассоциации (РГА) Геннадий Ламшин: "Те хостелы, которые сегодня легально работают, будут вынуждены уйти в тень — это хостелы и мини-отели Санкт-Петербурга, Сочи, Геленджика. В Петербурге около половины — это малые средства размещения в жилых домах. Они не уйдут из бизнеса".

Он добавил, что в результате принятия закона создаются условия для недобросовестной конкуренции хостелов и мини-отелей с обычными гостиницами: "В любом случае, государство и города потеряют налогов и туристов очень много".

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов считает иначе: "Я думаю, что немногие рискнут перейти в теневую сферу, потому что сейчас онлайн-продажи и все такое. Это практически нереальная схема".

Прасов подчеркнул, что выступает против категорических запретов: "Обычный человек, который живет в многоквартирном доме, не ратует за хостелы по ряду причин, что понятно. А с другой стороны, в Санкт-Петербурге большое количество хостелов и мини-отелей — расселенные коммуналки, в которых по сути никто и не живет. Это абсолютно нормальные средства размещения, которые теперь вдруг стали вне закона".

Проблема вокруг хостелов возникла из-за того, что эти мини-гостиницы размещаются в квартирах в многоквартирных домах на любых этажах. Депутаты неоднократно говорили, что к ним поступает огромное количество жалоб от жильцов домов, которые сталкиваются на лестницах с потоком постояльцев хостелов. В свою очередь, представители бизнеса выступали против нового законопроекта и заявляли, что жалобы идут на единичные объекты, а не все хостелы, которых очень много. Эксперты также предупреждали, что закрытие большого числа недорогих объектов размещения приведет к снижению внутреннего турпотока на 30-40%.