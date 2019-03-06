В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего подростка, который обвиняется в убийстве, сообщает региональный СК.

По данным следствия, в начале января 2019 года в жилом доме одного из сел Тальменского района между подростком и находящимся в состоянии алкогольного опьянения отчимом произошел конфликт, в ходе которого подросток ударил мужчину по лицу.

"Затем юноша взял бейсбольную биту и нанес не менее 9 ударов по голове потерпевшего, от которых он скончался на месте происшествия", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что мать и отчим обвиняемого злоупотребляли спиртным, в связи с чем в семье часто случались конфликты, при которых мужчина избивал жену, а также детей. Следователем в органы внутренних дел направлено представление о привлечении к ответственности должностных лиц, в чьи обязанности входит профилактика совершения преступлений среди населения.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.