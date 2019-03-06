В Алтайском крае пациент больницы подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть 81-летнего соседа по палате, сообщает региональный СК.

Отмечается, что в начале марта 2019 года в отделение реанимации Кулундинской центральной районной больницы поступил 81-летний мужчина, который впоследствии скончался. Причиной его смерти явилась закрытая черепно-мозговая травма.

"В связи с тем, что пожилой человек до реанимации определенное время находился на лечении в палате терапевтического отделения больницы, то получить смертельную травму вне медицинского учреждения он не мог", – говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, 68-летний мужчина, который находился в той же палате, из личных неприязненных отношений нанес несколько ударов в область головы потерпевшему. Мотивом мог стать тот факт, что сосед постоянно просил помощи у медицинского персонала, тем самым мешая соседу отдыхать.

В настоящее время следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.