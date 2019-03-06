В Алтайском крае 14-летний ученик Тальменской школы №2 обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенного в отношении малолетнего, сообщает региональный СК.

Отмечается, что в августе 2018 года обвиняемый узнал о том, что его друг был наказан родителями за курение. Со слов товарища, взрослым о данном поступке стало известно от 12-летнего мальчика. Тогда обвиняемый, желая отомстить за друга, избил малолетнего на территории школы, нанеся ему несколько ударов в жизненно-важные органы, тем самым причинив тяжкий вред здоровью.

В ходе предварительного следствия обвиняемый утверждал, что умысла на совершение преступления у него не было, он хотел лишь восстановить справедливость и наказать мальчика.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.