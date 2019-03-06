Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем Telegram-канале рассказал, почему отчет министра экономического развития Максима Орешкина был приостановлен спикером Думы Вячеславом Володиным.

Ранее Володин предложил перенести "правительственный час", так как, по его мнению, Орешкин не смог раскрыть предложенную для обсуждения тему. В итоге обсуждение нацпроектов с депутатами Госдумы перенесли на конец марта — начало апреля.

Жириновский рассказал, что во время отчета Орешкин сообщил о том, что до сих пор из 1,7 трлн рублей, запланированных в рамках нацпроектов в этом году, было выделено лишь около 10%.

"Это значит, что реально после всех процедур деньги поступят по назначению только к концу года. Это называется одним словом — саботаж. Деньги поздно доходят в регионы, и потом мы слышим, что тысячи поручений президента не исполняются!" — возмутился Жириновский.

Он подчеркнул, что при Сталине в ответственные министерства уже направили бы комиссаров, а при Брежневе — представителей КГБ.

"Надо и нам найти какую-то более действенную меру контроля, усилить роль парламента. Может, председателей профильных комитетов Госдумы направить в коллегии профильных министерств, чтобы они следили: пришел срок — деньги должны быть направлены. Если не направлены или не выделены — делать предложения по кадровому резерву. Это было бы в духе Послания президента: кто не может, не хочет, не умеет — отойдите в сторону", — заявил Жириновский.

Он также подчеркнул, что прерывание отчет министра депутатами произошло впервые за 25 лет: "Но нам нужно чаще это практиковать. Если выступление министра не удовлетворяет, то нужно переносить отчет. Министр должен быть готов ответить на любой вопрос, а не только по узкой теме разговаривать".

"Министра должны бояться, голос должен быть как у Ивана Грозного! Но это сложно понять, если он никогда не был в оппозиции, не представлял другую, не правящую партию. Он не может знать, чего от него хотят услышать граждане", — заключил лидер ЛДПР.