Министерство просвещения России обратило внимание региональных властей на то, что нельзя требовать от родителей организовывать питание школьников между уроками, поскольку это прямая обязанность школы, пишет "Интерфакс".

"Министерство подчеркивает обязанность регионов обеспечивать процесс питания в школах, уделяя особое внимание льготным категориям. Безусловно, вопрос доставки и непосредственной организации — прямая обязанность организаций, и это недопустимо перекладывать на плечи родителей", — сообщили в пресс-службе Минпросвщения.

Ранее во Владимире совет депутатов города отменил бесплатные завтраки школьников за исключением детей из 1-4 классов льготных категорий. С остальных школьников будут брать плату.

После директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева выступила с заявлением, почему так нужно было сделать.

Беляева сослалась на закон "Об образовании" и заявила, что "питание детей — исключительно ответственность родителей". Она также подчеркнула, что обычные люди по неразумению своему или незнанию неправильно трактуют законы.

По мнению чиновницы, учебные заведения ответственны только за обеспечение условий для организации питания — принести вилки, дать тарелки, предоставить столы, найти поваров и купить кастрюли. А вот выделять деньги на питание школьников не обязаны ни регион, ни муниципалитет, ни школа — все продукты должны закупать родители учащихся. Запись ее выступления была опубликована на Youtube.

На высказывание Беляевой обратили внимание в "Единой России" и аппарате уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.