Инфляция в России ускорилась до 5,2% в годовом выражении

Инфляция в России в феврале 2019 года замедлилась до 0,4% с 1% в январе и 0,8% в декабре прошлого года, сообщает Росстат.

Отмечается, что за январь-февраль 2019 года цены выросли на 1,5%. При этом, согласно данным Росстата, инфляция в феврале оказалась несколько ниже ожиданий. Ранее сообщалось, что консенсус-прогноз экономистов по инфляции на февраль в конце месяца равнялся 0,5%.

Также стоит отметить, что в феврале 2018 года инфляция равнялась 0,2%. Поэтому в годовом выражении инфляция в феврале 2019 года, по данным Росстата, ускорилась до 5,2% с 5% в январе и 4,3% в декабре.

Инфляция с 26 февраля по 4 марта шестую неделю подряд равняется 0,1%.