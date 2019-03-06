Контрразведка России за год разоблачила почти 600 шпионов

Президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ заявил, что количество сотрудников иностранных спецслужб, разоблаченных контрразведкой в прошлом году, превысило несколько сотен, сообщает "Интерфакс".

"Результативно и наступательно в прошлом году действовали органы контрразведки. Благодаря успешным спецоперациям была пресечена деятельность 129 кадровых сотрудников и 465 агентов иностранных спецслужб. Мы видим, что зарубежные разведки стремятся наращивать свою активность на российском направлении, всеми путями ищут доступ к сведениям политического, экономического, научного, технологического характера", — сказал Путин.

Он отметил, что иностранные спецслужбы "как и в прежние времена, а сейчас, может, и больше стараются влиять на соответствующие процессы в нашей стране".

Тем надежнее, как подчеркнул Путин, должна быть работа органов ФСБ: "Поэтому работа должна быть эффективной, ежедневной, и строиться на современных методах работы".