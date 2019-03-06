Министр экономического развития Максим Орешкин в декабре 2018 года написал председателю Госдумы Вячеславу Володину письмо, в котором просил скорректировать тему "правительственного часа", запланированного на весеннюю сессию нижней палаты парламента, пишут "Ведомости".

Орешкин написал письмо Володину 17 декабря. Министр хотел посвятить свое выступление только итогам социально-экономического развития России и просил Володина убрать из обсуждения национальный проект о малом и среднем бизнесе.

В письме отмечается, что реализация нацпроекта начнется только с 2019 года, а значит, докладывать в марте было бы преждевременным.

Володин ответил Орешкину на следующий день — 18 декабря. Он попросил министра выступить не только с итогами социально-экономического развития России, но и рассказать о реализации национального проекта о малом и среднем предпринимательстве.

В среду, 6 марта, Орешкин выступал перед Госдумой в рамках "правительственного часа". Когда он закончил говорить, Володин спросил, сколько средств будет выделено в этом году на реализацию нацпроектов и какая часть денег уже доведена до регионов. По словам Орешкина, речь идет о "нескольких сотнях миллиардов рублей". Володина этот ответ не устроил. В разговор вмешались лидер ЛДПР Владимир Жириновский, председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров и депутат Валерий Гартунг, который и предложил перенести выступление министра, с чем остальные согласились.

Орешкин отметил, что его устраивают новые сроки выступления, но попросил дополнительно обсудить тему. По словам министра, парламент поставил вопрос гораздо шире, чем это планировалось изначально, из-за чего обсуждение ушло в сторону разговора об общей ситуации.