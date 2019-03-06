Прогноз роста российской и глобальной экономики ухудшила ОЭСР

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) понизила прогноз роста мировой экономики в 2019 г. с 3,5 до 3,3%, пишут "Ведомости" со ссылкой на сообщение организации.

Отмечается, что в 2018 году глобальный экономический рост, по оценкам ОЭСР, составил 3,6%. Таким образом, в этом году ожидается его замедление на 0,3%. В 2020 году организация ждет незначительное ускорение мировой экономики до 3,4%.

Прогноз ухудшен по большинству стран, включая Россию.

ОЭСР ожидает, что в 2019 году ВВП России увеличится на 1,4% (после роста на 2,3% в 2018 году), а не на 1,5%, как предполагалось ранее.

В 2020 году прогнозируется ускорение темпов экономического роста экономики России до 1,5%.

Обновленный прогноз ОЭСР по России на 2019 год даже после пересмотра вниз все еще более позитивный по сравнению с ожиданиями Минэкономразвития, которое прогнозирует рост ВВП в этом году на 1,3%. Однако ожидания министерства на 2020 год лучше — 2%. В 2021 году власти намерены добиться роста экономики на 3,1%, а в дальнейшем — темпов роста, опережающих мировые.

По мнению экспертов, подорвать темпы глобального роста в среднесрочной перспективе могут сразу несколько факторов: замедление экономики Китая, ослабление европейской экономики в сочетании с ухудшением динамики торговли, мирового производства, высокой политической неопределенностью и рисками на финансовых рынках.

Главный экономист ОЭСР Лоуренс Бон обратил внимание, что замедление экономики в любом из крупных регионов может повлиять на глобальный рост, особенно в части финансовых рынков. Поэтому правительствам стран следует активизировать диалог и координировать действия, чтобы избежать дальнейшего спада.