Водитель легковушки скончался на месте происшествия / Фото: 04.мвд.рф

Чудовищное смертельное ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля произошло в Республике Алтай ночью 6 марта – в результате аварии погиб водитель легковушки.

Как сообщили в региональном МВД, инцидент случился в Онгудайском районе на 586-м километре автодороги Р-256 Чуйский тракт в 00:35.

По предварительным данным, 37-летний житель Алтайского края, управляя автомобилем марки BMW-520, двигаясь со стороны села Онгудай в направлении села Шебалино, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с грузовым автомобилем Volvo под управлением жителя Алтайского края 1969 года рождения.

В результате ДТП водитель автомобиля BMW от полученных травм скончался на месте. Водитель грузовика не пострадал.

По факту аварии проводится доследственная проверка.