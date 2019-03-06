Круглый стол о новом законе в сфере строительства прошел в Барнауле / Фото: www.vsnr.ru

Специальный круглый стол, посвященный переходу застройщиков Алтайского края с июля 2019 года на проектное финансирование, прошел в Барнауле. Представители строительного бизнеса, регионального Минстроя и банкиры высказали разные точки зрения на переход специальных эскроу-счетов. Однако все единодушно сошлись в одном: грядет революция и изменения на федеральном уровне в любом случае ударят по карманам барнаульцев.

Как напомнил министр строительства и ЖКХ Иван Гилев, с 1 июля 2019 года все застройщики должны перейти на систему так называемых эскроу-счетов. Фактически они не смогут получать средства дольщиков напрямую, а деньги будут зачисляться на специальный банковский счет, а девелоперы будут финансировать объекты за счет кредитов. При этом застройщик должен иметь собственные оборотные средства для начала реализации проекта, поскольку деньги от кредитной организации он получит только тогда, как будет сдан дом.

К 2024 году, по словам Ивана Гилева, Алтайский край должен нарастить объем ввода жилья до показателей 950 тысяч квадратных метров. Всего же за 6 лет должно быть возведено 5,5 миллиона квадратных метров. Новый закон может не позволить выполнить эти показатели, несмотря на то, что застройщики могут осилить такой объем.

Сейчас, по словам министра строительства и ЖКХ, в регионе большой спрос на жилье. Так, за последние два года жители края вновь стали активно брать ипотеку. Что касается нового закона, то сегодня важно обеспечить переходный период перед июлем 2019 года. Главная проблема, что банки готовы финансировать потенциально прибыльные проекты. Это приведет к тому, что строить будут качественнее, но меньше.

"Финансирование отрасли ждет революция. Это болезненный для нее вопрос. Будет слом во всех строительных компаниях и сознании застройщиков. Не исключается проседание по объемам ввода жилья на Алтае в ближайшее время. Сегодня вся строительная отрасль будет в руках банков", – сказал Иван Гилев.

Как отметил министр, сегодня в Алтайском крае возводится 85 новых многоквартирных домов. Около 30 из них уже строятся на средства дольщиков, но обязаны будут перейти на эскроу-счета. Это может вызвать дополнительные проблемы, связанные с законодательством. Иван Гилев сообщил, что необходимо сделать все для того, чтобы банки помогали таким застройщикам. Банкиры выразили уверенность, что денег у них на всех застройщиков хватит, но в этом представители отрасли, судя по реакции, и не сомневались.

Управляющий Алтайским отделением ПАО "Сбербанк" Антон Милютин заверил, что коммерческая организация взаимодействует с ключевыми игроками строительной отрасли, выдавая кредиты под удобные проценты. Сбербанк будет тщательнее оценивать финансовую состоятельность всех проектов. Иван Гилев выразил пожелание, чтобы банки также помогали и более мелким застройщикам. Фактически, если этого не делать, рынок может быть полностью монополизирован 5-6 компаниями.

Другое мнение высказали сами застройщики, которые свели всю суть круглого стола к одной мысли: за все в любом случае заплатит покупатель. Так, стоимость жилья может вырасти уже на 30% к лету, и это не предел.

Директор ООО "Домстрой-Барнаул" Евгений Востриков сообщил, что новый закон может привести к приходу в Алтайский край строительных компаний из других регионов страны. При этом застройщикам крайне трудно находить общий язык с финансовыми организациями.

"В наш бизнес приходит партнер, причем профессионал с экономической точки зрения, – банк. Могу откровенно сказать, что работа с банком – не прогулка под луной. Он оценит эффективность нашего проекта, скажет "да" или "нет". К обманутым дольщикам добавятся обманутые вкладчики. В целом, у банков есть понимание наших проблем. Мы можем вложить в стройку 15% своих денег. За остальные отчитываться перед банком. Это жизнь. Так или иначе, мы эти проблемы начинаем решать", – отметил Востриков.

Директор ИСК ООО "Алгоритм" Ксения Белоусова, говоря про революцию, вспомнила историю страны и сказала, что ничего хорошего после них не происходило.

"Те объекты, которые мы уже строим, должны остаться при действующей системе. Потом мы должны осознать, что кроме эскроу-счетов нет другой альтернативы. Идем по этой дороге. Взаимодействие с банками – очень сложно. Проектное финансирование сделает для застройщиков невозможным одновременно строить несколько домов", – сказала Белоусова.

Самой эмоциональной можно считать речь директора "Жилищной инициативы" Юрия Гатилова, который и вовсе предрек возможный кризис на рынке на ближайшие годы.

"Проектный офис – это айсберг. Мы пока видим только его верхушку. К банкам мы не особо бежим. Значит, не все так хорошо. Банки нам не помогут. Они же не помогли "Демидов парку", и меня радует, что администрация Алтайского края помогла в этой истории. Был один "Демидов парк", а теперь их будет 35. Пятнадцать, в любом случае, я вам гарантирую. Надо об этом говорить губернатору. Если строить объект два года, и учесть инфляцию в 5% в год, то стоимость стройки увеличится на 25-30%. Те, кто первые заключат эскроу-счета, вообще покойники. Мы регион очень опасный. У нас рентабельность всего 15%. Идет жесточайший передел рынка. Ребята из банка мегаумные. Главные его игроки сейчас – ВТБ, Сбербанк и Дом.РФ. И получится "Стройсбер", "СтройВТБ" и "СтройДом". Они уже сейчас ищут региональных представителей. Это как с заправками в Алтайском крае 10 лет назад, когда были мелкие компании, а на их место пришли федеральные гиганты. Так будет и с нами", – отметил Гатилов.

По его словам, в Барнауле скоро будут строить жилье по объемам сопоставимым с Алейском и Рубцовском. Он напомнил, что в Алтайском крае в последнее время практически не было обманутых дольщиков. Гатилов выразил надежду, что власти Алтайского края помогут в этом вопросе.

"Перед 1 июля 2018 мы стали массово получать разрешения на строительство 25 новых домов в Барнауле. Что произошло? Смена губернатора Алтайского края. Я на великого, конечно, никогда, но необходимо не допустить, чтобы после нового закона в крае появилось еще 35 "Демидов парков". А мы тут с банками обсуждаем какую-то клоунаду", – заключил Юрий Гатилов.

Директор ООО ПСК "Строительная перспектива" Андрей Комяков сообщил, в Барнаул после проектного финансирования могут прийти федеральные застройщики.

"А мы будем сосать лапу или еще что-то", – резюмировал Андрей Комяков.

В целом, на чем сошлись эксперты, новый федеральный закон приведет к дефициту жилья на рынке новостроек, а также вызовет резкий скачок цен на "вторичку".