Причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении / Фото: 04.mchs.gov.ru

Два пенсионера погибли при пожаре в селе Турочак в Республике Алтай, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Трагический инцидент произошел накануне около 23 часов в двухквартирном жилом доме. "Очаг пожара находился в месте расположения кровати в жилой комнате, площадь пожара не превысила пяти квадратных метров, однако последствия оказались роковыми для хозяев", – уточняют в экстренном ведомстве.

Причиной пожара называется неосторожное обращение с огнем при курении.