Барнаульские депутаты предлагают поменять краевой закон об административной ответственности: прописать наказание за уборку снега и наледи, нарушение обустройства детских и спортивных площадок, организации фейерверков. А вот брошенные во дворах домов или на улице автомобили пока никак не будут наказываться.

БГД предлагает внести поправки в статью 27 закона "Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края". Статья предусматривает санкции за нарушения в области благоустройства территорий муниципальных образований.

Итак, среди предложений прописать ответственность за:

сброс воды, сточных вод и отходов на объекты благоустройства, проезжую часть, тротуары;

невыполнение порядка уборки снега, наледи, сосулек с кровель зданий и сооружений, пандусов, проезжей части дорог, внутридворовых проездов, ступеней и площадок перед входами в здания;

нарушение требований к обустройству детских и спортивных площадок, парковок и мест отдыха;

нарушение правил подвоза груза волоком и сбрасывание строительных материалов, тяжеловесных, крупногабаритных конструкций, перегон по улицам с твердым покрытием машин на гусеничном ходу;

нарушение требований по огораживанию крышек люков, колодцев и уведомлений о проведении капремонта дорожного покрытия организаций, во владении которых находятся коммуникации;

нарушение требований к организации мест проведения фейерверков с применением пиротехнических изделий и благоустройству парков.

В предложениях пока не нашлось места для наказания за автомобили-"подснежники". Несколько месяцев назад в БГД сообщили, а в АКЗС идею поддержали, что нужно прописать такое нарушение, как оставление транспортных средств брошенных во дворах многоквартирных домов или на общественной территории.

"В связи с отсутствием самого определения "брошенного автотранспорта" или "разукомплектованного" у федерального законодателя, мы не имеем права на своем, муниципальном, уровне вводить новые термины. Поэтому будем обращаться за помощью к депутатам Государственной думы по нашему региону, на чью поддержку мы всегда рассчитываем", – пояснил заместитель председателя Барнаульской городской думы Сергей Струченко.

Если Алтайское краевое Заксобрание с вышеперечисленными предложениями согласится и внесет в закон поправки, то за указанные нарушения будет грозить штраф: гражданам – от 500 до 3000 рублей, должностным лицам – от 1000 до 10000 рублей, юрлицам – от 5000 до 50000 рублей.