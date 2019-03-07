Слабый минус и небольшой снег прогнозируют синоптики в Алтайском крае в четверг, 7 марта.

"Местами в северных районах небольшой снег, на дорогах гололедица, утром местами изморозь, туман", – говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.

Дневные температуры в крае составят +1...-4 градуса. Ветер будет юго-западный, 3-8 метра в секунду, местами порывы до 13 метров.

В Барнауле будет без осадков, на дорогах гололедица, утром возможна изморозь. Днем в краевой столице обещают -1...-3 градуса. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду.