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Это космос: волонтер из Барнаула рассказала о работе на Универсиаде

, ИА "Амител"
Кристина – организатор Корпорации творчества EventCorpLife

2 марта 2019 года в Красноярске стартовало поистине значимое спортивное событие – зимняя Универсиада – 2019. Продлится оно до 12 марта. Волонтерами красноярской Универсиады стали и жители Барнаула. Среди них организатор Корпорации творчества EventCorpLife Кристина Пазушкина. По словам Кристины, атмосфера на Универсиаде царит космическая.

Корр.: Кристина, как ты стала волонтером Универсиады в Красноярске?

К. П.: Идея о поездке на это значимое событие пришла в голову руководителю нашего event-агентства Виктории Романовой еще в декабре. Мы подали заявку, заполнили анкету и в течение месяца шли три сложных этапа тестирования – общий тест, тест на знание английского языка и на знание Универсиады в целом. Дальше было томительное ожидание. Ближе к Универсиаде мы поняли, что поехать на проект сможет только один человек. Сейчас готовим новый масштабный проект для Барнаула, и загрузка нашей корпорации стоит на максимуме. К моему счастью, главным кандидатом назначили меня. После проверки заявки волонтер проходит собеседование по Skype. Я успешно справилась с этим. Статус моей заявки был сменен на "аккредитована", присвоили функцию "управление брендом". Это означало, что большая оргкоманда во главе с "супервайзером" меня уже ожидает в олимпийской деревне! Уже на следующий день я с полным чемоданом алтайских сувениров направилась в сторону Красноярска.

Корр.: Чем именно ты занимаешься на Универсиаде?

К. П.: Мой объект – "Платинум Арена Красноярск". Это самый крупный ледовый комплекс, в нем проходят соревнования по фигурному катанию. Здесь проходила церемония открытия Универсиады, здесь же пройдет церемония закрытия. Вместительность объекта – более 7000 человек.

Мне была присвоена функция "управление брендом". Что она подразумевает? По нашему направлению работает команда из 8 человек, включая человека, который нас курирует. Наверное, все знают знаменитый символ Универсиады – Юлайку, она есть на каждом спортивном объекте. Ежедневно я курирую работу анимационной программы с Юлайкой, встречу гостей и спортсменов.

На церемонии открытия мы с Юлайкой встретили большое количество ВИП-гостей. Все, кто приехал на Универсиаду, несомненно, хотят сфотографироваться с главным символом большого спортивного мероприятия.

Корр.: Удалось ли тебе пообщаться со знаменитостями?

К. П.: Это приятный бонус! Была на пресс-встрече с Дмитрием Губерниевым – главным спортивным комментатором страны. Пока, к сожалению, не хватает времени, и действует четкое разграничение по секторам, в которые доступ ограничен. Но многих видела! Мне посчастливилось стать свидетелем генеральной репетиции церемонии открытия Универсиады, на которой выступали певцы Алексей Воробьев, Зара и Нюша. Удалось увидеть и тех, кто ставил ледовое шоу – это Илья Авербух и Алексей Ягудин.

Корр.: Что на Универсиаде тебя поразило больше всего?

К. П.: Волонтером я стала в первый раз. Меня поразил контраст иностранных ребят, русских и "серебряных волонтеров" (это волонтеры старше 50 лет). Между нами нет никакого барьера, просто тотальное сплочение и отсутствует разделение на русских и иностранцев, на молодых и взрослых. Бывает, мы все вместе собираемся в штабе вечерами и поем под гитару итальянские песни для итальянцев, а они учат русские слова.

Могу сделать вывод, что знание английского на Универсиаде необходимо, но мы понимаем друг друга и без этого.

Когда гуляем по городу в униформе, волонтеры видят друг друга издалека, машут друг другу, интересуются, как у тебя дела, на каком объекте ты работаешь и тому подобное. Атмосфера сплочения повсюду.

А гости Универсиады смотрят на тебя с интересом, дети тебе машут, это очень приятно и некий бонус для нас. Ведь мы – лицо Универсиады, мы должны вести себя достойно.

Корр.: Помогает ли тебе опыт работы в Корпорации творчества EventCorpLife?

К. П.: Безусловно, организаторский опыт мне очень помогает. Если возникает какая-то проблема, я нахожу более быстрые пути ее решения, которые человек без опыта работы организатором искал бы очень долго.

Корр.: Как участие в Универсиаде поможет тебе в дальнейшем?

К. П.: Корпорации творчества EventCorpLife уже реализовала два крупных международных спортивных события. Это спортивный турнир по кикбоксингу "Сила традиций" и Международные соревнования по гребле на байдарках и каноэ "Кубок чемпионов". В будущем у нас еще более амбициозные планы. Спортивные события даже внесены в спортивный календарный план города. А опыт работы на Универсиаде мне только поможет. Я буду знать, что потребуется для успешного проведения мероприятия такого формата, о чем нужно подумать в первую очередь и что важно учесть. Это колоссальный опыт. Да и взаимодействие с людьми всегда помогает. К примеру, большинство волонтеров, присутствующих здесь, уже были на Чемпионате мира по футболу, Олимпиаде и могут сравнить, дать оценку, видят недостатки, если они есть, и это очень полезно.

Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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Комментарии

7.03.2019 08:18
гость

Бездельники одним словом, бабки народные прогуляли. Какое управление брендом, снег идите чистите в частный сектор пенсионерам и одиноким людям, а не ВИПов окучивайте. От пионеров больше пользы было, чем от вас . Выросла молодежь, приходят вот такие работать потом и бумажки свои с достижениями типа суют, а в бошке 0.
С каких пор слово "корпорация" стала с большой буквы писаться, хотя писаки сами безграмотные нынче. Бред, а не статья.

0  0
7.03.2019 08:19
гость

Корпорации творчества EventCorpLife
а что по русски нельзя было назвать???
всё обезянничаем передрали с запада!!!

0  0
7.03.2019 08:29
месный

пынениада блин, очередная пыль в глаза и понты!

0  0
7.03.2019 08:34
Гость

Ну точно крепостное право введут....

0  0
7.03.2019 08:38
Нестор

Кристина просто хочет во власть

0  0
7.03.2019 08:59
гость

ТРАНДА БЕРЁТ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА!

0  0
7.03.2019 09:03
гость

КОРПОРАЦИЯ ЧЕГО ЭТО?????
СЕЛЬХОЗКООПЕРАЦИЯ?????

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7.03.2019 09:10
гость

Поколение бездельников!!!!!

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