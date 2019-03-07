Фото: avito.ru

Трехкомнатную квартиру с дизайнерским ремонтом продают в центре Барнаула за 8,14 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.

Элитное жилье площадью 117 квадратных метров находится в кирпичном доме на улице Пролетарской.

"Перепланировка узаконена. В квартире два санузла, отделаны красивым кафелем. В одном из санузлов находится сауна. В квартире две лоджии с панорамным остеклением. Одна из лоджий утеплена, сделан кабинет. В квартире оборудованы две большие гардеробные комнаты. Все комнаты изолированы. Расположены на разные стороны дома", – отмечает автор объявления.

Дворовая территория благоустроена, есть детская площадка и парковка. Дом находится в удобном месте с развитой инфраструктурой.

В подарок новым владельцам остается вся мебель и бытовая техника.