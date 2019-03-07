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Пришла весна, а это значит, что скоро на улицах появятся задорные одежки, короткие юбки и шорты. Последние, кстати, пришли к нам из спорта. В 1932 году теннисистка Эллис Марбл впервые вышла на корт в коротеньких штанишках, чем вызвала небывалый скандал. Позже в шортах ходили лишь на пляжах, а в качестве повседневной одежды они были неприличны.

Особую популярность мини-шортам принесла в 50-х годах пин-ап модель Бетти Грейбл. Ею восхищались, но обычные граждане надеть такие шорты не решались.

Первыми бунтарями стали хиппи и прочие молодежные движения: в 60-х годах на улицах стали появляться молодые люди и девушки, не стеснявшиеся максимально коротких шорт. Зачастую это был handmade. В 1970-е годы стали появляться мини-юбки и мини-платья и дамам наконец-то стало позволительно носить открытые предметы гардероба.