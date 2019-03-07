Четверг, 7 Март, 10:57

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

$ 65,84
€ 74,42
256004
Обь
-21см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное 8 марта-2019Масленица-2019Мусорная реформа
Новости

АГМУ покоряет вершины. В том числе и в Интернет-пространстве

, ИА "Амител"
Алтайский государственный медицинский университет занял 11-е место среди 37 медицинских вузов России в рейтинге UniRank

Опубликован рейтинг вузов России UniRank, оценивающий представленность высших учебных заведений страны в Интернет-пространстве по нескольким критериям. Это в том числе посещаемость, количество просмотров страниц сайта с мобильных устройств и компьютеров, количество и качество внешних ссылок на сайт и другое.

В рейтинг UniRank в 2019 году включено 376 вузов России. Алтайский государственный медицинский университет вошел в топ-200 рейтинга, заняв 193-ю строчку. Среди 37 медицинских вузов страны, принявших участие в рейтинге, АГМУ занял 11-е место (второе среди медвузов СФО), опередив Рязанский, Курский, Тверской, Самарский, Воронежский, Ижевский, Казанский, Астраханский, Красноярский, Иркутский, Омский, Новосибирский, Кемеровский медицинские университеты и другие медвузы. 

Данный рейтинг ранжирует вузы на основании алгоритма, включающего пять независимых показателей из зарубежных веб-источников: Domain Authority, Alexa Global Rank, SimilarWeb Global Rank, Majestic Referring Domains, Majestic Trust Flow. Создатели рейтинга обращают внимание, что рейтинг не является академическим и оценивает популярность сайтов вузов, а не качество реализуемых образовательных программ.

Напомним, в 2018 году АГМУ занял третье место из 48 медвузов РФ в рейтинге "Социальный навигатор" (2015 год – 8-е место), вошел в топ-100 первого рейтинга лучших вузов России по версии авторитетного издания Forbes, на протяжении четырех лет удерживает позиции в первой сотне рейтинга ARES. По итогам рейтинга, составленного на основании Мониторинга эффективности деятельности вузов за 2017 год, АГМУ находится во второй лиге эффективных вузов и занимает 20-е место среди 1298 вузов России, пятое место среди 55 медицинских вузов страны и первое место в Алтайском крае. Впервые в 2018 году высший статус "Лучшие образовательные программы инновационной России" завоевали все пять реализуемых вузом учебных программ ("Лечебное дело", "Педиатрия", "Фармация", "Стоматология", "Медико-профилактическое дело").

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

7.03.2019 09:49
- гость -

Рейтинг высших учебных заведений России UniRank оценивает представленность высших учебных заведений страны в интернет-пространстве

это не рейтинг самого ВУЗа, как здесь представлено, а лишь оснащенность ВУЗа информационной техникой и технологиями...
что и подтвердилось выше: "оценивает популярность сайтов вузов, а не качество реализуемых образовательных программ."

0  0
7.03.2019 10:31
гость

На 5 месте университет имени Мечникова из Санкт-Петербурга,на 3- СибГМУ в Томске,на 6- Омский мед,а наш 31 месте по качеству образования.

0  0
7.03.2019 10:33
гость

Хватит публиковать заказные статьи,уже все знают наш мед отстой,при таком ректоре коммерсанте , он только катится в низ.

0  0
7.03.2019 10:47
лікар

Наш АГМУ (АГМИ им. ЛК) превратился в охотника из "Обыкновенного чуда", который имел одного ученика, зарабатывал и всем показывал лишь дипломы - какой он был когда-то великий, но реально давно уже не охотился...

0  0
7.03.2019 10:50
гостю

Собаки лают, караван идет. Брызгать желчью большого ума не надо. Вуз развивается, и это видно невооруженным глазом. Рейтинги только подчеркивают достижения студентов и преподавателей.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< март 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
10:50
Названы самые пьющие регионы России 0
10:32
Названа причина провала асфальта на улице Трактовой в Барнауле 0
10:23
В Новосибирске третий день ищут без вести пропавшую школьницу 0
10:14
"У вас утечка!": Как лжегазовики зарабатывают на доверчивых домовладельцах 4
10:02
ООО "Энергия маркет" раскрывает информацию за февраль 2019 года 0
09:57
Чего хочет женщина: проект удачного 8 марта 0
09:48
Томенко обратился к "Промсвязьбанку" из-за ситуации на "Иткульском спиртзаводе" 1
09:46
АГМУ покоряет вершины. В том числе и в Интернет-пространстве 5
09:33
Житель Барнаула продает коллекцию из 260 неваляшек 1
09:21
Очевидцы: девушку-пешехода сбили на улице Юрина в Барнауле 6
09:13
Лавров назвал условие размещения ракет в любой точке мира 0
09:06
Путин подписал закон о запрете смартфонов и соцсетей военным 4
09:02
Порядок предоставления займов ломбардами: о чем важно помнить каждому 0
08:49
7 марта семилетний барнаулец выступит на шоу "Голос. Дети" 3
08:34
В Барнауле на перекрестке образовалась глубокая яма 3
08:22
"Разгуляй": что принято делать в четвертый день масленичной недели 0
08:17
Попасть в сказку всей семьей: в Барнауле разыгрывается путевка в Диснейленд 1
08:06
Какие модные вещи не стоит покупать весной 2019 года: советы стилиста 0
07:50
Быть Стэнли Кубриком: какие шедевры снял один из главных режиссеров ХХ века 15
07:34
Это космос: волонтер из Барнаула рассказала о работе на Универсиаде 1
07:19
Неприличные модницы: первые мини-шорты как образ бунтарства 1
07:03
Дизайнерскую квартиру с панорамными окнами и сауной продают в центре Барнаула 2
06:48
Ответственность за плохую уборку снега и наледи хотят ввести в Алтайском крае 5
06:32
Фигуры из блинов: как необычно украсить стол на Масленицу 1
06:17
"Легкий" минус и небольшой снег обещают в Алтайском крае 7 марта 0
06:01
Живу в бабьем царстве: алтайские политики рассказали о роли женщин в жизни 2
05:59
Пенсионеры, не получившие надбавки к пенсии с 1 января, получат доплату к июню 0
04:59
Оговорка и выдернули из контекста: чиновница объяснила слова о питании в школе 7
03:56
Цены на валидол продолжают расти в России 0
02:34
Список автомобилей, подпадающих под "налог на роскошь", расширен 0
01:23
Низкоуглеводные диеты назвали опасными для здоровья сердца 0
00:14
Ученые рассказали о новой опасности сладких газировок 0
23:57
Жительница Москвы продавала новорожденную дочь за миллион рублей 0
23:46
Прогноз роста российской и глобальной экономики ухудшила ОЭСР 0
23:34
Орешкин еще в декабре просил Володина изменить тему выступления в Госдуме 0
22:54
"Роскосмос" уволил сотрудника, назвавшего "скотобазой" жителей хрущевок 4
22:39
Контрразведка России за год разоблачила почти 600 шпионов 0
22:07
Алтайского школьника будут судить за жестокое избиение 12-летнего мальчика 1
21:51
Инфляция в России ускорилась до 5,2% в годовом выражении 0
21:21
Жителя Алтая убили в больничной палате из-за мольб о помощи, мешавших отдыхать 1
21:11
Россия укрепила лидерство в медальном зачете Универсиады 0
20:52
Питание в школах перекладывать на плечи родителей запретили в Минпросвещения 0
20:36
Жириновский рассказал, как Орешкин саботирует национальные проекты Путина 0
20:04
Алтайский подросток убил отчима девятью ударами по голове бейсбольной битой 0
19:54
Эксперты предрекли появление черного рынка хостелов в России 1
19:34
Маму и брата Дудя избили около дома в Москве, но дело не стали заводить 1
19:08
Коротко о главном: базары Барнаула, беды Сибирской долины и боль застройщиков
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 6 марта
18:54
Виктор Томенко: "Необходимо на современном уровне обеспечить медицину кадрами" 6
18:33
Скворцова по пути в Ташкент оказала первую помощь пассажирке самолета 4
18:14
Минюст предложил ведомствам раскрывать итоги внутренней борьбы с коррупцией 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.