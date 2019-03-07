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"Разгуляй": что принято делать в четвертый день масленичной недели

, ИА "Амител"
С этого дня наступает Широкая Масленица
Четвертый день масленичной недели называется 'Разгуляй' / Фото: kudago.com

Четвертый день масленичной недели называется "Разгуляй" / Фото: kudago.com

Масленичная неделя перевалила за половину. Четвертый день масленичной недели называется "Разгуляй". Именно с этого дня начиналась Широкая Масленица – раньше с этого дня народ прекращал работать и целиком погружался в веселье. Рассказываем, что именно принято делать в этот день.

Как мы уже сказали, основное веселье начиналось именно в четверг: чучело Масленицы возили по улицам, народ катался с ледяных горок, пели частушки, ходили колядовать, творили кулачные бои, разыгрывали "взятие снежного городка".

На санях также возили мужика с вином и калачами. В назначенное время празднующие сходились в назначенном месте пить пиво, брагу, вино и петь песни.

Катанию с горок придавали особый смысл. В старину даже существовал обычай: "лучшим пряхам в семье кататься с гор на донцах, причем у той, которая дальше прокатится, будет самый лучший лен".

Скатиться с горки должны были и все поженившиеся пары деревни. Когда пара катилась с горки, девушки, ожидающие своей очереди покататься, громко пели. Как правило, со среды к катанию с гор и на лошадях активно подключается и неженатая молодежь.

Катание на тройках наперегонки, под песни и гармонь, с шутками, поцелуями и объятьями – типично русское масленичное увеселение, в котором не принимали участие только младенцы да старики, уже не выходившие из дому.

Целый ряд масленичных обычаев был направлен на то, чтобы ускорить свадьбы, содействовать холостой молодежи найти себе пару. Больше всего внимания и почестей оказывается на масленицу молодоженам. Традиция требует, чтобы они, нарядные, выезжали "на люди" в расписных санях, наносили визиты всем, кто гулял у них на свадьбе; чтобы торжественно, под песни скатывались с ледяной горы.

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Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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