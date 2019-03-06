Жительница Москвы продавала новорожденную дочь за миллион рублей

Преображенский суд Москвы в среду, 6 марта, отправил под стражу на два месяца 23-летнюю женщину, продавшую в интернете новорожденную дочь за 1 млн рублей, сообщает "Интерфакс".

"В отношении Барнохон Расулжан Кызы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 6 мая", — сообщили в суде.

Ранее в столичном СК сообщили, что молодая мать разместила в социальной сети объявление о поиске приемных родителей для своей новорожденной дочери, "указав требование о передаче ей денег в размере 1 млн рублей".

5 марта женщина, после получения денег, передала своего ребенка покупательнице и написала расписку.

После сделки мать младенца была задержана. Ей предъявлено обвинение в продаже несовершеннолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии. В ходе допроса задержанная признала вину в полном объеме.