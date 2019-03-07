Лжегазовики самовольно обрезают шланги от плит, портят газовые счетчики, чтобы потом менять и зарабатывать на этом. Подробности выясняла наш корреспондент Татьяна Труфанова в рубрике "Вредный потребитель".

Бабушками не ограничиваются

Обычно на удочки мошенников-"коммунальщиков" попадаются пенсионеры. Но лжегазовикам удается пробираться в квартиры ко всем, кого удается напугать "утечкой" газа.

"Даже Саша… Представляешь, даже мой Саша, которого не проведешь, их запустил в квартиру. Было утро, выходной. Просыпаюсь и слышу, что кто-то громко говорит на кухне. Захожу, а там тетечка в униформе осматривает нашу плиту. Хорошо, что я знала, у кого с нами договор на обслуживание. Начала выгонять ее. Так она меня практически в прокуратуру послала! Еле выгнала" – рассказала мне на прошлой неделе подруга, когда речь зашла о газовых компаниях, которые развернули "активную деятельность" в краевом центре. Представитель одной из таких контор даже недавно выступал в качестве эксперта на местном телеканале по теме газа!

В чем же секрет "успеха"? Приведу в качестве примера свою историю.

– Откройте! У вас в доме утечка газа! Мы к вам уже три дня не можем попасть! Вам старшая по дому Ольга Петровна (имя изменено, – прим. ред.) должна была сказать о проверке! – громкий женский голос огорошил меня. И настойчивый стук по железной двери. Бам, бам… Удостоверение – в глазок.

"Утечка газа", "Ольга Петровна". Первое – напугало, второе – словно заклинание, вызвало доверие. У нас очень уважают старшую по дому. Она постоянно помогает жильцам в решении коммунальных проблем. Я открыла дверь.

Вот так, еще в августе 2018 года, мне довелось познакомиться с компанией ООО "ПромГазМонтаж" и ее методами работы. Спустя минуту на моей кухне действительно запахло газом. Кошелек стал легче на 2500 руб.

"Помылили, деньги взяли и ушли?"

В квартиру пожаловала Светлана Цветкова – в опрятной спецодежде, с папочкой документов.

– Вы знаете, у нас осенью тетечка из газовой службы плиту проверяла. И нам этого достаточно, – сказала я ей, начав соображать после психологической атаки с "утечкой" и "Ольгой Петровной".

Светлана усмехнулась.

– Помылили, деньги взяли и ушли? Это сбор денег, а не проверка, – парировала незваная гостья.

Последняя фраза снова меня сбила с толку, и я позволила Светлане пройти на кухню. Первым делом она взялась за кран на газовой трубе.

– Чувствуйте запах газа? – спросила представительница компании.

– Да. Сильно запахло, – удивилась я.

– А вы говорите, проверяли… Что будем делать? У вас кран древний, шланг тоже. И счетчик лучше бы поставить. Сколько вы сейчас платите за газ?

Поскольку эту квартиру на проспекте Строителей мы арендовали и в ближайшее время собирались переезжать в свою, я попросила Светлану решать все вопросы с собственником. Она созвонилась с хозяином, который вскоре дал добро на замену запорной арматуры и шланга. Деньги за услуги я отдала в счет оплаты за квартиру.

Спустя минут 15 пришел выполнять работы пожилой мужчина. У него я узнала, в чем заключается фокус с газом.

– Почему пошел газ, когда Светлана прикоснулась к крану?

– Ваш кран пробковый (это потом я узнала, что раньше использовались пробковые, сейчас переходят на шаровые, – прим. авт.). В любом таком кране можно поджать пробку, и тогда будет травить газ.

– Обманула?

– У вас действительно все оборудование лучше было бы поменять, – ушел от ответа мой собеседник. – Скажите спасибо, что я работаю профессионально. И после меня никаких ЧП не будет. А еще за то, что мы газовые сигнализаторы не втюхиваем, как другие компании. Они продают их втридорога и устанавливают с нарушением норм. Они никакой утечки не уловят, – говорит "газовик".

Кстати, запорную арматуру он менял без перекрытия газа по стояку. Перед этим попросил открыть окно, выключить электроприборы. Позже выяснилось, что это грубое нарушение техники безопасности. А если бы при скручивании старого крана возникла искра? Кстати, коллеги этого мастера, а может и он сам, даже не боятся проводить газосварочные работы на трубах под давлением! Знакомые рассказывали, что в одной из квартир Барнаула лжегазовики планировали провести такую операцию в 2018 году. Хорошо, что собственник квартиры вовремя "пришел в сознание" и выгнал слесарей.

А если и правда утечка?

Обычно компании, которые агрессивно вламываются в квартиры, сильно завышают цены. Я обратилась в "Алейскмежрайгаз", сотрудница которого прежде проверяла у нас газовое оборудование. Там сказали, что замена запорной арматуры и шланга у "Алейскмежрайгаза" стоит 1540 руб.

У директора ООО "Алейскмежрайгаз" Екатерины Косых я узнала и другие интересные подробности. Во-первых, с ее слов, способ проверить герметичность соединений с помощью мыльной эмульсии – действительно верный, хоть и простой. Им может воспользоваться любой человек в быту. Для этого нужно намылить губку, провести ей в районе крана и в месте крепления шланга с плитой. Если будут образовываться пузыри, существует утечка. Если пузырей нет, все герметично.

Во-вторых, если бы в доме действительно была утечка газа, то при ее обнаружении аварийная служба (вызывать по номеру 112 с сотового телефона) перекрывает подачу газа в подъезд и производит работы. И в квартиры жильцов не будут стучать, умоляя впустить внутрь.

В Постановлении Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 (ред. от 06.10.2017) "О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования" сказано, что устранением утечек газа, предупреждением аварий, локализацией аварийных участков занимается аварийно-диспетчерская служба газораспределительной организации.

Получается, не "ПромГазМонтаж", не "ГорГазСервис" не должен устранять утечки? В случае с домом на пр. Строителей, 4, где проживаем мы и куда подается сжиженный газ, утечки должно устранять ООО "Алтайкрайгазсервис". Работы производятся "незамедлительно при поступлении информации об аварии или угрозе ее возникновения без соблюдения требований о предварительном согласовании с заказчиком даты и времени обеспечения допуска сотрудников". То есть действительно, вас никто не будет умолять открыть дверь, тем более в течение нескольких дней предпринимать попытки войти в квартиру. В постановлении даже говорится о том, что при необходимости для помощи газовики могут привлекать сотрудников полиции и МЧС.

Организации, которые обслуживают внутриквартирное газовое оборудование, должны заключать с газораспределительной организацией соглашение об осуществлении аварийно-диспетчерского обеспечения. Момент очень важный! И газораспределительная организация не вправе отказать этим организациям в заключении соглашения. Однако ни у "ПромГазМонтажа", ни у "ГорГазСервиса" соглашений нет. Сей факт подтвердили в самих компаниях.

– В последнее время стало появляться большое количество фирм-однодневок, предлагающих выполнить установку прибора учета газа и сообщающих о неисправности газового оборудования, – констатирует директор ООО "Алейскмежрайгаз" Екатерина Юрьевна. – По результатам их работы нашими специалистами уже выявлены случаи неправильного монтажа приборов учета газа, случаи утечки газа, что кроме опасности взрыва влечет за собой дополнительные расходы для потребителя на перемонтаж оборудования. Также очень часто предлагается жителям установить сигнализаторы загазованности (СЗ) помещения. Хочется обратить внимание на то, что в зависимости от вида потребляемого газа (природный газ – метан либо сжиженная пропан-бутановая смесь) СЗ устанавливается в различных местах. Неквалифицированные специалисты устанавливают СЗ на стене под потолком, не имея представления, каким видом газа пользуется потребитель (в Барнауле часть домов использует сжиженный газ, часть – природный; сами горожане подчас не в курсе, каким газом они пользуются, – прим. ред.). Действительно, при утечке метана (природного газа) загазованность происходит в верхней части помещения, так как плотность этого газа меньше плотности воздуха. Следовательно, сигнализатор сработает. Но при утечке сжиженного пропан-бутана скопление газа будет происходить в нижней части помещения, поскольку он тяжелее воздушной смеси. Поэтому установленный под потолком СЗ не сработает, а еще больше введет в заблуждение потребителя.

А дурит кто?

Я связались с руководством ООО "ПромГазМонтаж" и ООО "ГорГазСервис". От лица первой компании выступал исполнительный директор Евгений Полевщиков, второй – генеральный директор Роман Цветков.

По словам Евгения Полевщикова, в его компании наказывают сотрудников, которые путем обмана пробираются в квартиры, дезинформируют касательно исправности оборудования и работают без соблюдения техники безопасности. Вроде как руководство ратует за порядок, но встречаются непорядочные сотрудники. И среди них он назвал бывших подчиненных – семью Цветковых, которые в конце прошлого года покинули компанию и организовали свой бизнес. Причем Евгений Полевщиков сказал, что он запрещает своим сотрудникам менять запорную арматуру, потому что это очень ответственная работа и требует перекрытия газа по стояку. А перекрывать они его не имеют права, потому что обслуживанием внутридомового оборудования (труб от входа в подъезд до каждой квартиры) занимаются другие компании, с которыми заключают договоры УК или ТСЖ.

Роман Цветков говорил о противоположном. Якобы в компании "ПромГазМонтаж", где он раньше работал слесарем, а члены семьи в других должностях, заставляли любыми путями проникать в квартиры и добиваться того, чтобы граждане пользовались их услугами. Поэтому он и создал новую компанию, которая будет честно вести себя по отношению к потребителям. Что касается замены запорной арматуры, то с его слов, для соблюдения техники безопасности достаточно воспользоваться заглушкой.

И Полевщиков, и Цветков в качестве аргумента своей порядочности и профессионализма использовали тот факт, что их компании внесены в "реестр Государственной инспекции Алтайского края" (полное название – "Реестр уведомлений о начале осуществления деятельности по техническому обслуживанию, ремонту и техническому диагностированию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования", он размещен на сайте Госинспекции).

Комментарии Госинспекции

Лжегазовики стали появляться с 2017 года, когда после ЧП в России стали строже следить за техническим обслуживанием внутриквартирного газового оборудования. Проверки должны осуществляться не реже одного раза в год. Если собственники квартир игнорируют озвученные нормы, им на законных основаниях могут ограничить подачу газа. Последним обстоятельством лжегазовики часто пользуются, что бы пройти в квартиру: "Иначе вам газ перекроют!"

За комментарием по поводу подозрительных газовых компаний мы обратились к заместителю начальника отдела надзора за содержанием и эксплуатацией жилищного фонда по г. Барнаулу Госинспекции Алтайского края Андрею Четверикову:

– Вам поступали жалобы на компании "ПромГазМонтаж", "ГорГазСервис" и т.д.?

– Нам неоднократно поступали жалобы на такого рода газовиков. В основном они касаются стоимости услуг. Под разными предлогами они проходят в квартиру, осматривают газовое оборудование и потом предлагают установить газовый счетчик, поменять шланг на плиту и т.д.

– Эти компании в качестве охранной грамоты используют ваш сайт. Они указывают на размещенный там реестр уведомлений и говорят, что если их компания находится в реестре, то они работают на законных основаниях. Все у них в порядке: квалифицированные сотрудники, оборудование, соблюдают технические требования… И большинство людей не понимают, что Госинспекция не осуществляет за ними контроль. И ваш реестр – это лишь реестр уведомлений о начале работы?

– Все верно. Действующим законодательством на Госинспекцию возложена только обязанность по ведению этого реестра. Организации обязаны уведомить нас о начале деятельности. И не более того. Мы не ведем надзор за ними, в том числе не проверяем квалификацию сотрудников и прочее.

– Деятельность по техническому обслуживанию, ремонту и техническому диагностированию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования лицензированию не подлежит?

– Нет.

– Если вы не ведете за ними надзор, а у граждан есть претензии к их работе, то куда нужно обращаться?

– В полицию, прокуратуру и Роспотребнадзор. Забегу вперед. Минстрой России на своем сайте опубликовал проект о внесении изменений в Постановление Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 (ред. от 06.10.2017) "О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования". Согласно ему, в многоквартирном доме работы по техническому обслуживанию ВДГО (внутридомового) и ВКГО (внутриквартирного) могут выполняться только одной организацией, с которой будет заключен договор УК или ТСЖ. Таким образом, УК или ТСЖ будут выступать в качестве агентов, действующих от имени и в интересах собственников.

– Скажите, пожалуйста, а менять запорную арматуру на трубе в квартире, проводить газосварочные работы не перекрывая газ, можно?

– Нет, это нарушение техники безопасности. Прежде чем проводить работы, нужно оповестить жильцов подъезда, потом прекращается подача газа, из труб убираются остатки газа, и лишь потом производятся работы. По окончании работ нужно провести поквартирный обход, чтобы убедиться в отсутствии утечек (вдруг подачу газа прекратили, человек не выключил плиту, а потом, при возобновлении подачи, возникнет утечка, – прим. ред.).

Комментарии генерального директора УК "Первая"

Также за комментарием я обратилась к генеральному директору УК "Первая" Андрею Петренко. Дело в том, что дом по пр. Строителей, 4, где я встретила газовиков, находится в его ведении.

– Скажите, пожалуйста, вам приходилось слышать о лжегазовиках?

– Я их постоянно гоняю: и газовиков, и тех, кто маскируется под сотрудников Барнаульского водоканала. Они меня и на видео снимали. Но я их не боюсь. Вы знаете, наше законодательство нужно приводить в соответствие с реалиями жизни для обеспечения безопасности людей. Нужно оградить население от лжегазовиков. Жителям своих домов мы говорим: "В случае появления газовиков, пожалуйста, звоните в управляющую компанию. Мы будем уточнять: откуда они, и стоит ли вам их впускать в квартиры". Но в основном мы уже сталкиваемся с последствиями: с них деньги уже взяли. А ваша старшая по дому недавно покаялась: говорит, что сама заблуждалась.

– Говорят, что представители лжегазовиков портят газовое оборудование. В отзывах на сайте 2ГИС я читала, что лжегазовики портят счетчики, самовольно перерезают шланги и т.д.

– Да. На Строителей, 21 был случай. Эти лжегазовики зашли в квартиру. Пока кто-то что-то сообразил, они порезали шланг у плиты. Говорят: "Надо менять". Это было примерно две недели назад.

Люди не понимают, с кем имеют дело. А сжиженный газ при утечке скапливается в самых низких местах. Учуять его очень сложно. В этом плане он гораздо опаснее природного. И рисковать с ним, пуская домой кого попало, чревато возникновением ЧС.

В заключение добавлю, что этот материал я прошу считать открытым обращением в прокуратуру Алтайского края. Прошу ведомство провести по фактам, указанным здесь, проверку.

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На заметку всем горожанам, в квартирах которых используется газ:

Если у вас возникли вопросы по поводу проверок и прочих работ, которые проводятся газовыми компаниями, позвоните по единому номеру экстренных служб 112. Диспетчеры помогут выяснить, где в городе проводятся какие-либо работы специализированными организациями на текущий момент. Система 112 соединена с аварийно-диспетчерскими службами и по сжиженному, и по природному газу.