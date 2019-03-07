Ученые рассказали о новой опасности сладких газировок

Ученые из Американской академии Неврологии пришли к выводу, что употребление сладких напитков усугубляет тяжесть симптомов рассеянного склероза, пишут "Известия" со ссылкой на EurekAlert!.

Ученые проанализировали данные о пищевых привычках 135 человек, страдающих от этого заболевания, и оценили, насколько их рацион сказывается на проявлении склероза, а также то, насколько он был близок к рекомендованной для профилактики высокого давления диете DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension). Диета предписывает употребление цельнозерновых продуктов, фруктов, овощей, нежирных молочных продуктов, курицы, рыбы и орехов.

Инвалидность добровольцев оценили по 10-бальной шкале, оказалось, что 30 добровольцев обладают тяжелой степенью. Всех участников разделили на пять групп в зависимости от того, сколько сладких напитков они пили.

В итоге выяснилось, что употребление в день 290 калорий в виде сахаросодержащих напитков увеличивало риск развития тяжелой инвалидности в пять раз по сравнению с теми, кто редко пил газировку.

"Хотя эти результаты должны быть подтверждены более масштабными исследованиями, и результаты не говорят о том, что газированные и подслащенные напитки обязательно вызывают более тяжелую нетрудоспособность, мы знаем, что газированные напитки не имеют питательной ценности, и люди с рассеянным склерозом, возможно, решат исключить их из своего рациона", — заключила автор исследования из больницы Святого Иосифа в Бохуме (Германия) Элиза Майер-Гердинг.

Рассеянный склероз — это хроническое аутоиммунное заболевание, которое характеризуется разрушением центральной нервной системы из-за повреждения оболочки нервных клеток головного и спинного мозга. Средняя продолжительность жизни больных на 10 лет меньше, чем у здоровых людей. Эффективных методов лечения болезни пока не найдено.