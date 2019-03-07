Низкоуглеводные диеты назвали опасными для здоровья сердца

Врачи, выступавшие на ежегодной сессии Американской коллегии кардиологов в Вашингтоне, заявили, что рацион с небольшим количеством сахара и прочих углеводов оказался опасным для жизни человека, поскольку заметно повышает вероятность развития мерцательной аритмии, сообщает РИА "Новости".

Мерцательная аритмия — одно из самых распространенных заболеваний, связанных с нарушением сердечного ритма. Она может приводить к возникновению тромбов и остановке сердца. Вдобавок сгустки крови могут проникнуть в другие органы, в частности в мозг, и вызвать ишемический инсульт. В последние годы медики активно выявляют факторы риска, способствующие развитию этой болезни. Иногда эти поиски приводят к неожиданным открытиям. К примеру, недавно ученые выяснили, что кофе не повышает шансов заполучить эту болезнь, а длительные холода или заморозки, наоборот, способствуют развитию инфаркта.

"Пока никто не может точно сказать, как именно влияет на организм, особенно на сердце и сосуды, длительный отказ от углеводов. С другой стороны, мы показали, что переходить на эту диету нужно крайне осторожно, учитывая ее связь с развитием аритмии", — заявил Сяодун Чжуан из Университета Сунь Ятсена в Гуанчжоу (Китай).

Чжуан и его коллеги открыли еще одну связь между мерцательной аритмией и разными аспектами жизни человека, изучив то, как популярные сегодня диеты с низким уровнем углеводов и большим количеством жиров и белков влияют на здоровье сердца человека.

Они проанализировали данные, которые собирали медицинские службы США с 1985 по 2016 год в рамках проекта ARIC, направленного на поиск причин развития другой болезни сердца и сосудов — атеросклероза. В нем участвовало примерно 14 тысяч человек, не страдавших от болезней сердца на момент начала наблюдений.

В последующие годы почти две тысячи добровольцев получили диагноз "мерцательная аритмия", что позволило китайским медикам сравнить истории их болезней с тем, какими вредными привычками они обладали и что ели.

Разбив их на три группы по количеству употребляемых сахаров, Чжуан и его коллеги обнаружили, что у людей, не отказывавших себе в углеводах, частота развития аритмии была на 16-18% ниже, чем у сторонников кетодиеты и других видов "здорового питания".

С чем это связано, ученые пока не знают. Как предполагают Чжуан и его коллеги, повышенная предрасположенность любителей низкоуглеводных диет к аритмии связана с тем, что они лишают себя антиоксидантов, содержащихся во фруктах и овощах. Дальнейшие наблюдения помогут проверить эту гипотезу и понять, что именно ведет к развитию болезни.