Список автомобилей, подпадающих под "налог на роскошь", расширен

Минпромторг расширил список дорогостоящих автомобилей, владельцы которых должны будут заплатить транспортный налог с учетом повышающего коэффициента.

По сравнению с сентябрем 2018 года список стал длиннее — 1193 против 1040 моделей. В марте прошлого года — 1126.

В категорию попадают машины стоимостью от трех миллионов рублей. Ведомство поясняло, что средняя стоимость рассчитывается на основе рекомендованных розничных цен на базовые версии автомобилей конкретной марки, модели и года выпуска.

Для машин за три-пять миллионов рублей не старше одного года предусмотрен коэффициент 1,5. Автомобили возрастом один-два года рассчитываются по коэффициенту, умноженному на 1,3, возрастом в два-три года — 1,1.

Налог в двойном размере должны уплатить владельцы машин стоимостью в пять-десять миллионов рублей возрастом до пяти лет.

Тройной налог — за модели по цене 10-15 миллионов рублей и возрастом 10-20 лет.