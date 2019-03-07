Заместитель главы Минтруда Андрей Пудов заявил, что пенсионеры, которым общие пенсионные выплаты не были реально повышены с 1 января 2019 года, получат надбавку задним числом в мае-июне, сообщает "Интерфакс".

"Если говорить о практике, мы планируем, что если законопроект будет принят в сроки, которые мы предварительно обсуждали, то тогда Пенсионный фонд успевает осуществить начало выплаты в мае месяце", — сказал Пудов на заседании комитета Госдумы по труду и соцполитике, отвечая на вопрос, когда реально люди получат деньги.

Вопрос был задан на заседании комитета при обсуждении законопроекта, который обеспечивает повышение пенсии тем пенсионерам, которые не почувствовали повышение пенсии с 1 января текущего когда, поскольку это повышение было "съедено" за счет социальной доплаты к пенсии до прожиточного минимума. С этой проблемой столкнулись самые бедные пенсионеры, пенсии которых даже не дотягивают до прожиточного минимума и им государство дает добавку, чтобы их общий доход был на уровне прожиточного минимума. Повышение с 1 января было засчитано им вместо социальной добавки, и в результате их общий доход остался на том же уровне, что и был до этого.

На эту проблему обратил внимание президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию и потребовал ее незамедлительно исправить.

"Соответственно, мы планируем в идеале в мае. Учитывая, что нужно будет программное обеспечение сильно модернизировать, то еще один дежурный срок — это июнь. То есть до июля в соответствии с законом эти выплаты будут осуществлены", — сказал Пудов, подчеркнув, что деньги на это уже есть.