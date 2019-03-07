Директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева объяснила свои слова об ответственности родителей за питание школьников банальной оговоркой, а также заявила, что ее слова были выдернуты из контекста, сообщает РИА "Новости".

"Это была оговорка. На самом деле, конечно же, организовывать этот процесс должны школы", — говорится в пресс-релизе владимирского департамента образования.

Радиостанции "Говорит Москва" чиновница и вовсе заявила, что фразы, вызвавшие широкий резонанс, были выдернуты из общего контекста. По словам Беляевой, в результате создалось впечатление, как будто она не знает, кто на самом деле должен организовывать процесс питания детей в школах.

При этом в Сети существует видеозапись выступления Беляевой, на которой она, комментируя отмену бесплатных завтраков для некоторых учеников младших классов во Владимире, достаточно понятно изъясняется. В частности, она конкретно заявила, что организация питания детей в школах — "ответственность родителей". Также она ссылалась на закон, который, по ее мнению, обычным людям не дано понимать правильно.

Глава Комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с телеканалом "Москва 24" прокомментировал заявление Беляевой следующими словами: "За питание должны отвечать директор школы и руководство образовательных учреждений муниципалитета и в целом субъекта. Это, по-моему, совершенно очевидно".

По словам сенатора, родители могут участвовать в процедурах общественного контроля и интересоваться мнением детей, но в организации питания они не должны принимать участие, тем более что речь идет о санитарно-гигиенических требованиях.

В соответствии с законом № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (статья 37), "организация питания обучающихся возлагается на организации, осуществляющие образовательную деятельность".