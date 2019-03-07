Жители краевой столицы в социальной сети сообщают об образовании глубокой ямы на перекрестке улиц Дальняя и Трактовая.
Подписчики паблика "Barnaul22" уточняют, что на нее можно наехать, двигаясь по дороге в направлении Силикатного.
"Будьте внимательны и осторожны", — призывают горожане.
Один из комментаторов обратил внимание о высоком риске провалиться в яму в темное время суток.
Он попросил кого-нибудь из прохожих сделать это место более заметным для окружающих.
"Просьба к пешеходам — пакет хотя бы привяжите к веткам", — написал барнаулец.
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