Жители краевой столицы в социальной сети сообщают об образовании глубокой ямы на перекрестке улиц Дальняя и Трактовая.
Подписчики паблика Barnaul22 уточняют, что на нее можно наехать, двигаясь по дороге в направлении Силикатного.
"Будьте внимательны и осторожны", – призывают горожане.
Один из комментаторов обратил внимание на высокий риск провалиться в яму в темное время суток.
Он попросил кого-нибудь из прохожих сделать это место более заметным для окружающих.
"Просьба к пешеходам – пакет хотя бы привяжите к веткам", – написал барнаулец.
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