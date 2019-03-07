Семилетний барнаулец Добрыня Кириенко сегодня, 7 марта, выступит на шоу Первого канала "Голос. Дети", сообщает паблик Barnaul 22 в соцсети "ВКонтакте".

Выпуск покажут по телевидению в 21:30. После него зрители смогут проголосовать за лучшего участника.

Ребенок с двух лет занимался в вокальной студии, а с пяти – уже выступал на сцене.

С тех пор он участвует в различных музыкальных конкурсах, занимая в том числе и призовые места.

Примечательно, что вся семья у Добрыни любит музыку.

Например, отец раньше писал песни и выступал на концертах, а сестры и брат – посещают занятия вокальной студии.